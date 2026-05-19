Tornozelado é preso suspeito de furtar fios em subestações do Sanear em Rondonópolis

Um homem foi preso na madrugada desta terça-feira (19), suspeito de furtar fios de energia em subestações de abastecimento de água do Sanear, no bairro Parque Universitário, em Rondonópolis (MT).

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada via CIOSP após o responsável pelo monitoramento flagrar, através das câmeras de segurança, um indivíduo dentro da subestação tentando furtar fios de energia do local.

Ao chegarem na unidade, os policiais constataram que os fios do circuito de energia já estavam cortados. O suspeito, no entanto, havia fugido antes da chegada da equipe, deixando para trás a faca utilizada no crime.

Com as características repassadas pelas imagens de monitoramento, os militares realizaram rondas pela região e conseguiram localizar o suspeito escondido em um terreno baldio, deitado no chão tentando evitar a abordagem policial.

Segundo a PM, as imagens confirmaram que ele era o mesmo homem que havia invadido a subestação do Sanear.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, horas antes o suspeito também teria invadido outra subestação de abastecimento de água, localizada no bairro Rosa Bororo, onde furtou fios de energia. O material levado não foi recuperado.

A polícia informou ainda que o homem utilizava tornozeleira eletrônica e já possui passagem criminal por furto.

Ele foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.