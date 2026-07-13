Colisão entre ônibus coletivo e moto mobiliza Samu no bairro Cidade de Deus em Rondonópolis

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente com um ônibus do transporte coletivo na Avenida São João no bairro Cidade de Deus em Rondonópolis-MT.

Segundo informações apuradas no local, o ônibus seguia em direção ao bairro e realizava a conversão em uma rotatória improvisada para acessar a Rua M. O motorista fazia a manobra quando o condutor de uma Honda Biz tentou atravessar a rotatória acreditando que conseguiria concluir a conversão antes da passagem do coletivo.

No entanto, houve a colisão na parte frontal do ônibus e a motocicleta foi arrastada por cerca de seis metros.

Com o impacto, a Honda Biz sofreu diversos danos incluindo quebra da carenagem, do retrovisor e avarias na roda dianteira. O motociclista teve apenas escoriações leves.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros .

O ônibus estava lotado no momento do acidente, mas nenhum dos passageiros, nem o motorista, ficou ferido. Outro coletivo que fazia a mesma linha passou pelo local e recebeu os passageiros, que seguiram viagem normalmente.

NOTA

A Autarquia Municipal de Transporte Coletivo (AMTC) informa que assim que houve o acidente acionou o SAMU 192 que esteve no local atendendo o motociclista envolvido que não teve ferimentos graves e por isso não quis seguir com a unidade móvel para o Pronto Atendimento. Os veículos permanecem no local aguardando a chegada de um equipamento para levantar o ônibus e retirar a moto sem causar mais danos. A AMTC segue acompanhando de perto e prestando todo suporte que o motociclista venha necessitar.