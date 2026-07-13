Sob ameaça de greve, governo e oposição fecham acordo para votar Medida Provisória do frete

O governo federal fechou um acordo com a oposição para destravar a votação da medida provisória que altera as regras do piso do frete rodoviário de cargas.

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), disse nesta segunda-feira (13) que conseguiu um “bom acordo” para colocar a MP do Frete em votação. O anúncio foi feito após reunião com parlamentares e representantes do setor.

A expectativa agora é de que o texto seja apreciado pelo plenário do Senado na terça-feira (14), a dois dias de a medida provisória perder a validade.

Segundo Randolfe, o acordo foi construído com a participação da senadora Tereza Cristina (PP-MS), relatora da matéria, e do senador Jaime Bagattoli (PL-RO), que representaram a oposição nas negociações.