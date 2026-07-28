Davi Brito se casa no civil com Emilly Araújo: ‘Primeiro passo’

Em suas redes sociais, Davi Brito sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de sete milhões de seguidores.
“Hoje demos o primeiro passo oficial da nossa história. Assinamos no cartório, diante da lei, mas principalmente diante da certeza de que escolhemos caminhar lado a lado. Esse é apenas o começo. Em breve celebraremos esse amor com a nossa festa de casamento, ao lado da família, dos amigos e de todos que torcem pela nossa felicidade”, começou ele.
Em seguida, Davi se declarou para a esposa.
“Que Deus continue guiando cada passo da nossa união, fortalecendo o nosso amor, a nossa parceria e os nossos sonhos. Emilly, obrigado por escolher construir essa vida comigo. Que venham muitos capítulos lindos dessa história. Um brinde ao amor, à nossa família e ao futuro que estamos começando a escrever juntos. Te amo muito, meu amor. Um brinde para nós”, concluiu.
Por fim, o influenciador recebeu diversas mensagens de carinho dos seguidores, que celebraram o casamento civil do casal nos comentários da publicação.