Davi Brito se casa no civil com Emilly Araújo: ‘Primeiro passo’

Em suas redes sociais, Davi Brito sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de sete milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, dia 28 de julho, o influenciador pegou os fãs de surpresa ao anunciar que se casou no civil com Emilly Araújo. Além disso, em sua conta no Instagram, Davi publicou algumas fotos do momento.

“Hoje demos o primeiro passo oficial da nossa história. Assinamos no cartório, diante da lei, mas principalmente diante da certeza de que escolhemos caminhar lado a lado. Esse é apenas o começo. Em breve celebraremos esse amor com a nossa festa de casamento, ao lado da família, dos amigos e de todos que torcem pela nossa felicidade”, começou ele.

Em seguida, Davi se declarou para a esposa.

“Que Deus continue guiando cada passo da nossa união, fortalecendo o nosso amor, a nossa parceria e os nossos sonhos. Emilly, obrigado por escolher construir essa vida comigo. Que venham muitos capítulos lindos dessa história. Um brinde ao amor, à nossa família e ao futuro que estamos começando a escrever juntos. Te amo muito, meu amor. Um brinde para nós”, concluiu.

Por fim, o influenciador recebeu diversas mensagens de carinho dos seguidores, que celebraram o casamento civil do casal nos comentários da publicação.