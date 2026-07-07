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Mato-grossense Sub-20 inicia disputa das quartas de final neste fim de semana

As partidas de volta estão marcadas para o dia 18 de julho. Os vencedores dos confrontos garantem vaga nas semifinais da competição

Redação Agora MT
Por Redação Agora MT
Fonte: Assessoria de Imprensa
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Imagem: Campeonato Sub 20 Mato-grossense Sub-20 inicia disputa das quartas de final neste fim de semana
Assessoria

O Campeonato Mato-grossense Sub-20 entra na fase eliminatória neste fim de semana. Após o encerramento da fase de grupos, os oito clubes classificados iniciam a disputa das quartas de final, que será realizada em jogos de ida e volta.

Paulistano x Sport Sinop
11/07 (sábado) | 15h00
Estádio Apolônio de Mello – Chapada dos Guimarães

União x Cacerense
11/07 (sábado) | 16h00
Estádio Luthero Lopes – Rondonópolis

Santa Cruz x Uirapuru
11/07 (sábado) | 17h00
Estádio Lamartine Salles – Barra do Bugres

Luverdense x Cuiabá
12/07 (domingo) | 18h00
Estádio Passo das Emas – Lucas do Rio Verde

As partidas de volta estão marcadas para o dia 18 de julho. Os vencedores dos confrontos garantem vaga nas semifinais da competição.

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