Mato-grossense Sub-20 inicia disputa das quartas de final neste fim de semana

O Campeonato Mato-grossense Sub-20 entra na fase eliminatória neste fim de semana. Após o encerramento da fase de grupos, os oito clubes classificados iniciam a disputa das quartas de final, que será realizada em jogos de ida e volta.
Paulistano x Sport Sinop
11/07 (sábado) | 15h00
Estádio Apolônio de Mello – Chapada dos Guimarães
União x Cacerense
11/07 (sábado) | 16h00
Estádio Luthero Lopes – Rondonópolis
Santa Cruz x Uirapuru
11/07 (sábado) | 17h00
Estádio Lamartine Salles – Barra do Bugres
Luverdense x Cuiabá
12/07 (domingo) | 18h00
Estádio Passo das Emas – Lucas do Rio Verde
As partidas de volta estão marcadas para o dia 18 de julho. Os vencedores dos confrontos garantem vaga nas semifinais da competição.