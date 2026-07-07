Mato-grossense Sub-20 inicia disputa das quartas de final neste fim de semana

O Campeonato Mato-grossense Sub-20 entra na fase eliminatória neste fim de semana. Após o encerramento da fase de grupos, os oito clubes classificados iniciam a disputa das quartas de final, que será realizada em jogos de ida e volta.

Paulistano x Sport Sinop

11/07 (sábado) | 15h00

Estádio Apolônio de Mello – Chapada dos Guimarães

União x Cacerense

11/07 (sábado) | 16h00

Estádio Luthero Lopes – Rondonópolis

Santa Cruz x Uirapuru

11/07 (sábado) | 17h00

Estádio Lamartine Salles – Barra do Bugres

Luverdense x Cuiabá

12/07 (domingo) | 18h00

Estádio Passo das Emas – Lucas do Rio Verde

As partidas de volta estão marcadas para o dia 18 de julho. Os vencedores dos confrontos garantem vaga nas semifinais da competição.