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CORPO DE BOMBEIROS ACIONADOS

Incêndio de grandes proporções atinge empresa às margens da BR-163 em Rondonópolis

As causas da ocorrência deverão ser apuradas após a conclusão da perícia

Laíne Macário
Por Laíne Macário
FONTE
Via: Gustavo Sabino / TV Cidade Record
Imagem: Incendio em empresa na BR 163 Incêndio de grandes proporções atinge empresa às margens da BR-163 em Rondonópolis
Incêndio em empresa na BR-163 – Foto: Gustavo Sabino | TV Cidade Record

Um incêndio de grandes proporções mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite desta terça-feira (07) em uma empresa localizada às margens da BR-163 nas proximidades do acesso ao Aeroporto Maestro Marinho Franco em Rondonópolis.

De acordo com as primeiras informações, duas guarnições do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para combater as chamas. O fogo teria atingido o interior da empresa, possivelmente na área da linha de produção. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

No pátio da empresa havia diversos veículos de carga estacionados, além de grandes recipientes com algodão armazenados na área externa. Conforme apurado no local, as chamas não atingiram o material estocado do lado de fora.

O Corpo de Bombeiros permanece no local realizando o combate ao incêndio e o trabalho de rescaldo. As causas da ocorrência deverão ser apuradas após o trabalho das equipes.

A reportagem segue acompanhando o caso e esta matéria será atualizada assim que novas informações forem divulgadas.

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