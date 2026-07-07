Polícia Civil desarticula depósito de drogas e prende suspeito de tráfico no Pedra 90 em Rondonópolis

Uma investigação da Polícia Civil de Mato Grosso resultou na prisão em flagrante de um homem, de 22 anos, por tráfico de drogas e associação para o tráfico, na manhã desta terça-feira (7), em Rondonópolis (MT). A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) após denúncias apontarem a existência de um imóvel utilizado como depósito de drogas por integrantes de uma facção criminosa.

De acordo com as investigações, a residência, localizada no bairro Pedra 90, funcionava como um “paiol” para armazenamento de entorpecentes e armas de fogo que, posteriormente, seriam utilizados em homicídios e outros crimes violentos. Durante as diligências, os policiais localizaram o imóvel e abordaram um dos suspeitos, que foi preso em flagrante.

Um segundo investigado, de 29 anos, que estava nos fundos da residência, percebeu a chegada da equipe policial e fugiu em direção a uma área de mata. Apesar do acompanhamento imediato, ele conseguiu escapar devido às dificuldades impostas pela vegetação. As investigações continuam para localizar e prender o foragido.

No imóvel, os policiais apreenderam 18 tabletes de maconha, dois pedaços médios, uma porção média e meia barra da droga, além de duas porções aparentando ser cocaína e duas de haxixe. Também foram encontrados cinco balanças de precisão, quatro facas, um prato com resíduos de entorpecentes, quatro rolos de papel filme, sacolas plásticas para embalagem de drogas, R$ 3.390 em dinheiro, dois celulares, uma espingarda e uma luneta.

Todo o material foi encaminhado para perícia e será utilizado para dar continuidade às investigações, que buscam identificar outros envolvidos no esquema criminoso. O suspeito preso foi conduzido à DHPP, autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e permanece à disposição da Justiça.