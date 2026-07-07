PRF aplica 429 multas em 24 horas e flagra motoristas sem cinto, usando celular e realizando ultrapassagens proibidas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificou as ações de fiscalização nas rodovias federais que cortam Mato Grosso nas últimas 24 horas e aplicou 429 autos de infração por diversas irregularidades de trânsito. As operações ocorreram nas BRs 070, 158, 163, 174 e 364, com foco na segurança viária e no combate à criminalidade.

Durante o período, foram fiscalizadas 1.473 pessoas e 1.211 veículos, sendo que 29 veículos acabaram recolhidos por apresentarem irregularidades.

Entre as infrações mais recorrentes, a PRF flagrou 27 motoristas e 18 passageiros sem o cinto de segurança, além de seis crianças transportadas sem o Dispositivo de Retenção para Crianças (DRC), equipamento obrigatório para garantir a segurança dos pequenos.

Outro destaque da fiscalização foi o uso do celular ao volante. Ao todo, 25 condutores foram autuados por manusear ou segurar o aparelho enquanto dirigiam, prática que aumenta significativamente o risco de acidentes.

As equipes também registraram 39 ultrapassagens proibidas, sendo 32 em faixa contínua e outras sete em situações irregulares. Além disso, foram constatadas 48 infrações relacionadas ao descumprimento do tempo de descanso obrigatório por motoristas profissionais.

No combate ao excesso de velocidade, os radares da PRF flagraram 12 veículos acima da velocidade permitida em apenas uma hora e meia de operação. Também foram realizados 695 testes do bafômetro, que resultaram em duas autuações por alcoolemia.

Nas últimas 24 horas, a PRF registrou seis sinistros de trânsito, sendo um sem vítimas e cinco com feridos. Ao todo, cinco pessoas ficaram feridas e três saíram ilesas.

As ações policiais também resultaram em três ocorrências criminais, com a detenção de quatro pessoas. Entre elas, duas foram presas por crimes de trânsito relacionados ao consumo de álcool, uma por outro crime de trânsito e uma em cumprimento a mandado de prisão em aberto.

Todos os detidos foram encaminhados à Polícia Civil para os procedimentos legais.