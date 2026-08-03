PJC prende homem por tráfico de drogas e apreende motocicleta com indícios de adulteração no Jardim Paulista

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Rondonópolis (MT), prendeu em flagrante, na sexta-feira (31), um homem de 42 anos pelos crimes de tráfico de drogas. A ação foi realizada no bairro Jardim Paulista, durante diligências investigativas conduzidas pela unidade especializada.

A equipe da DHPP apurava denúncias de que uma residência localizada no bairro estaria sendo utilizada por integrantes de uma facção criminosa para a prática de “salves”. Com o objetivo de qualificar os suspeitos e identificar o imóvel mencionado, os policiais iniciaram diligências no local.

Ao chegarem à residência, os investigadores identificaram indivíduos em atitude suspeita que, ao perceberem a presença policial, fugiram para o interior do imóvel e, em seguida, acessaram a região do Rio Arareau. Durante a averiguação, a equipe realizou abordagem ao morador da residência e visualizou, no interior do imóvel, diversas sacolas plásticas comumente utilizadas para embalar entorpecentes.

Questionado sobre as denúncias relacionadas à prática de “salves”, o morador negou qualquer envolvimento. Entretanto, durante a diligência, os policiais localizaram duas sacolas plásticas enterradas em meio a entulhos. Em uma delas foram encontradas cinco porções análogas a maconha já embaladas e prontas para comercialização. Na outra, havia seis porções de análogas a pasta base de cocaína, embaladas para posterior fracionamento e venda em porções menores.

Durante a diligência, os policiais também localizaram uma motocicleta que apresentava possíveis sinais de adulteração. A equipe constatou que a numeração do chassi não correspondia à placa ostentada pelo veículo, além de haver divergências entre a cor e o modelo registrados nos sistemas oficiais.

Ao ser questionado, o suspeito afirmou que apenas guardava o entorpecente a pedido de um terceiro.

Diante das evidências constatadas, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis, juntamente com as drogas apreendidas e a motocicleta com indícios de adulteração, para a adoção das providências legais cabíveis.