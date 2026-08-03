Golpe do falso aniversário engana vítimas com convites fraudulentos

Um novo golpe tem enganado pessoas ao redor do Brasil por meio de convites falsos para festas de aniversário. Criminosos clonam o celular da vítima original e enviam mensagens a seus contatos, convidando-os para um evento fictício. Ao responderem à mensagem ou ligarem para o suposto organizador da festa, as vítimas acabam fornecendo informações que permitem aos golpistas acessar suas contas bancárias.

O esquema começa quando os criminosos obtêm acesso ao aplicativo de mensagens da vítima inicial. Eles então utilizam a lista de contatos dela para enviar convites falsificados em nome dessa pessoa. Quem acredita na história entra em contato com um “organizador” desconhecido e pode se tornar a próxima vítima do golpe.

Casos recentes incluem uma professora no interior paulista que perdeu mais de R$ 20 mil após seguir instruções recebidas num convite fraudulento enviado por um colega. Em São Paulo , um jornalista também foi alvo dos golpistas e teve R$ 4 mil transferidos indevidamente depois de conversar com o suposto organizador chamado Gabriel.

Durante as ligações telefônicas ou trocas de mensagens, eles coletam informações suficientes para invadir dispositivos eletrônicos ou contas bancárias.