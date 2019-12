Empresário que conduzia uma caminhonete Dodge Ram por pouco não foi linchado após atropelar uma família e matar um menino de 8 anos na manhã desta terça-feira (31), na avenida dos Trabalhadores, em Cuiabá (MT). A mãe do garoto e a irmã foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) desacordadas.

O estado de saúde delas era considerado grave quando foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas à unidade de saúde.

Duas pessoas, uma sendo o próprio presidente do bairro, foram presas por incentivar o linchamento do motorista no local. O suspeito foi encaminhado à central de flagrantes da Capital e entregue a policiais da Delegacia Especializada em de Delitos de Trânsito (Deletran), da Polícia Civil.

A caminhonete, uma Dodge RAM de cor branca, foi apedrejada e teve o para-brisas dianteiro e os vidros das portas quebrados. Policiais militares isolaram o local e precisaram usar spray de pimenta para afastar as pessoas que estavam no local revoltadas e querendo agredir o condutor.

Em um dos vídeos gravados no local, é possível escutar um homem falando que todos deveriam se juntar e atear fogo na caminhonete. Na mesma gravação é possível ver um policial militar determinando que algumas pessoas se afastem para trás da fita de isolamento. Dezenas de pessoas se aglomeraram no local enquanto as equipes policiais e médicos do Samu atendiam a ocorrência.

Informações de testemunhas são de que a mãe e dois filhos tentavam atravessar a avenida, quando foram atingidas pela caminhonete. O motorista que teve a identidade preservada aguardou a polícia no local. Ele fez o teste do bafômetro, mas o resultado não foi divulgado à imprensa.

Segundo a Polícia Civil, na pista não há marcas de uma tentativa de frenagem. O caso será investigado pela Deletran.