Foi morto a tiros durante a madrugada desta terça-feira (17), Luciano Conceição Moraes de Oliveira, 23 anos, que trabalhava como entregador de lanches. Ele foi assassinado com pelo menos quatro tiros na cabeça e nas costas no momento em estava trabalhando, no bairro Recanto do Sol, em Cuiabá. Até o momento nenhum suspeito foi preso.

Segundo informações do boletim de ocorrência nº 2019.376005, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência por volta das 2h40. No local, a equipe encontrou o entregador caído no chão, próximo de uma residência.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando chegou no local, a vítima já estava morta. A PM isolou o local até a chegada de uma equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

Testemunhas disseram à PM que Luciano trabalhava como entregador em uma lanchonete na avenida Dr. Meirelles. Os patrões dele estiveram no local e fizeram o reconhecimento da vítima. Segundo eles, Luciano havia saído da lanchonete para entregar lanches no endereço em que foi morto.

A Polícia Militar não teve nenhuma informação que ajudasse na identificação dos suspeitos. Segundo o boletim de ocorrência, o crime pode ter sido um acerto de contas, já que nada da vítima foi levado.

Além disso, Luciano possui passagens criminais, a última delas é de novembro, quando o jovem foi apontado como suspeito na participação de um roubo no CPA IV. A Polícia Civil investiga o assassinato.