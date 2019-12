O governador Mauro Mendes (DEM) e a prefeita de Várzea Grande, Lucimar Sacre de Campos, também do Democratas, inauguraram no final da tarde desta sexta-feira (20), mais uma obra da malha viária em Mato Grosso. Desta vez, a duplicação da Avenida Filinto Müller, em Várzea Grande, com quase 95 mil metros quadrados de pavimentação.

O governador lembrou que a via é hoje a maior obra de mobilidade urbana da região Metropolitana da segunda maior cidade do Estado, capaz de promover o acesso de mais de 60 mil moradores dos diversos bairros da região.

“A Avenida Filinto Müller é extremamente importante para o dia-dia de Várzea Grande. A mobilidade é algo que gera qualidade de vida. Além disso, essas obras estruturantes são muito necessárias para a o desenvolvimento da região. Quando se cria uma avenida como essa, se cria um importante vetor de desenvolvimento, potencializado pelas pessoas que vivem na região”, explicou.

A duplicação da avenida, no valor total de R$ 25,5 milhões, vai potencializar a região oeste de Várzea Grande, reafirmando o acelerado crescimento econômico dos últimos anos, apontado com a divulgação pelo IBGE de que o Produto Interno Bruto (PIB) do município cresceu 7,9% em 2017.

“Estamos muito felizes por entregar essa maravilhosa obra hoje. Aqui temos muitas e muitas histórias para contar. Nossa história vale muito e temos a honra de termos pessoas que tanto trabalharam e fizeram por nossa gente, como é o caso do homenageado de hoje, Filinto Müller. Vamos continuar trabalhando para que o povo de Várzea Grande tenha mais oportunidades de viver dignamente”, disse a prefeita Lucimar.

Durante a entrega da avenida, Mauro Mendes reforçou ainda que mesmo com muitas dificuldades enfrentadas ao longo de seu primeiro ano de gestão, foram tomadas medidas que contribuíram para o equilíbrio financeiro, além da retomada de diversas obras em todo o Estado. No próximo ano, segundo o chefe do Poder Executivo, o ritmo não será diferente.

“Conclusão de obra é respeito pelo dinheiro público e é isso que estamos fazendo ao longo do ano de 2019 e continuaremos fazendo nos próximos anos. Hoje é um dia de muita alegria, com a finalização dessa obra tão importante para o presente e futuro de Várzea Grande, contando com a presença ilustre da família Müller, que empresta o nome a esta importante avenida. É uma forma de dizer muito obrigado por tudo que a família Müller fez, faz e ainda fará por Mato Grosso”, disse ele.

O presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho (DEM), fez questão de citar os esforços empenhados para garantir a concretização dessa tão importante obra de mobilidade urbana.

“Essa duplicação começou conosco, na Assembleia Legislativa, há alguns anos. É logico que o senador Jayme Campos, como prefeito, já vinha lutando por isso há muito tempo. Quero agradecer ao ex-governador Pedro Taques que deu continuidade, fez os repasses e, é claro, ao governador Mauro Mendes, que fez todos os repasses necessários, possibilitando a conclusão da obra. Estamos terminando este ano muito felizes. A Assembleia Legislativa trabalhou muito para terminarmos 2019 melhores do que quando começamos o ano”, comemorou.

O senador Jayme Campos (DEM) também ponderou sobre a importância da duplicação da Avenida Filinto Muller, fez projeções para o futuro da cidade e elogiou veementemente a gestão da prefeita Lucimar.

“Estamos entregando esta exuberante obra ao povo várzea-grandense, fruto de uma parceria entre o município de Várzea Grande e o Governo do Estado. Uma obra estruturante para a cidade que vai beneficiar milhares de pessoas e mudar toda a geografia dessa região. Até 31 de dezembro de 2020, serão 200 km de asfalto em Várzea Grande. O dinheiro do povo aplicado para o povo. A prefeita Lucimar está mudando a forma de fazer gestão, compromissada com o desenvolvimento, com as frentes sociais e de cidadania do nosso povo”, disse o senador.

Por fim, Augusto Frederico Muller Júnior, ex-reitor da Universidade Federal de Mato Grosso e sobrinho-neto de Filinto Muller, exaltou a importância do homenageado para a história de Mato Grosso.

“Expresso aqui nossa gratidão ao inesquecível Filinto Muller, um exemplo de conduta, seriedade, altivez e honestidade. Uma pessoa amada e admirada por todos. Um homem que pretendia avanços numa sociedade oligárquica, fechada e atrasada e lutava por uma realidade política e econômica que fosse melhor para toda a nação brasileira”, disse, emocionado.