A Rodovia do Peixe é uma das principais atrações dos Rondonopolitanos durante os finais de semana, porém logo na entrada, transitar pela via se tornou um risco.

Uma grande erosão se formou no KM 1 e a estrada foi parcialmente interditada pela Defesa Civil de Rondonópolis essa semana.

Em resposta ao Portal Agora Matogrosso, a assessoria de Imprensa da Sinfra afirmou que essa erosão foi motivada pelo descarte de material irregular e lixo às margens rodovia e que emergencialmente será realizada apenas uma limpeza e roçada na área.

Somente depois, no início do próximo ano, a equipe de fiscalização irá avaliar outras ações, por conta do período de chuva.