As contas do ex-governador Pedro Taques, referentes ao ano de 2018, foram reprovadas por 2 votos a 1, pela Comissão de Fiscalização e Orçamento da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (MT). A votação aconteceu na manhã desta quarta-feira (18).

A relatora das contas, deputada Janaina Riva, apontou inúmeras faltas graves que fundamentam a reprovação. “Necessidade da reprovabilidade da contabilidade em questão em razão atividade temerária e atos nada republicano do ex-gestor”, alegou.

Entre as 21 irregularidades destacadas pela deputada, estão a não aplicação do mínimo constitucional em investimentos na Unemat e ainda o fato do Executivo extrapolar os limites prudenciais de gastos com pessoal. Para argumentar Janaina citou municípios que tiveram irregularidades similares e que as contas foram rejeitadas. “Aqui (Governo do Estado), pasmem, a corte opina pela reprovação”, criticou.

Romoaldo Junior votou com a relatora e por dois votos a um, a comissão reprovou as contas de Taques. O Xuxu Dal Molin se absteve de votar.

Agora, as contas vão ao plenário para serem votadas por todos os deputados. Para derrubar o relatório de Janaina serão necessários 13 votos em plenário.

Segue abaixo o relatório da procuradoria que fundamentam a reprovação.

Parecer 511-2019 – Contas de Governo procuradoria (1)

LEIA MAIS

Janaina entrega relatório sobre as contas de Taques