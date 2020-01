Policiais da Força Tática de Juína (MT) apreenderam nesta segunda-feira (20), um adolescente de 16 anos, com pelo menos 18 passagens pela polícia, por tentativa de furto em uma agência bancária, no centro da cidade.

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados pelos seguranças do banco, que flagraram o menor pelas câmeras de monitoramento. Ele estava com uma touca ninja e tentava arrombar os caixas eletrônicos.

A Polícia Militar agiu rápido e fechou o certo no local. Os agentes solicitaram que o suspeito saísse da agência com as mãos para cima e o menor obedeceu sem resistir.

Ele carregava uma mochila com uma chave de fenda, um par de luvas, além de uma réplica de arma de fogo. Os policiais ainda realizaram uma varredura dentro do imóvel e nas imediações, com objetivo de encontrar outra pessoa que pudessem estar dando cobertura, mas ninguém foi encontrado além do menor.

Conforme apurou o PORTAL AGORA MATO GROSSO, o adolescente possui 18 atos infracionais em seu nome. Alguns deles por tráfico e uso de drogas, roubo, furto, tentativa de homicídio e ameaça. Em 2018, quando tinha 15 anos, o menor cravou um caco de vidro no pescoço de um desafeto. O garoto foi solto sob responsabilidades dos pais.

Outro caso

Outros dois menores, 14 e 17 anos, foram apreendidos nesta segunda-feira (20), em Sinop (MT), por roubo em um comércio ocorrido no Jardim Curitiba, no centro da Cidade. Com os dois foram apreendidos cinco relógios de pulso, quatro camisetas, cinco bonés, um telefone celular, uma caixa de som, R$ 31 e uma faca, supostamente a armada usada no roubo. Ambos foram entregues no plantão da Delegacia de Polícia.