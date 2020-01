As vitaminas são componentes essenciais para o corpo humano. Elas estão envolvidas em seu desenvolvimento e crescimento, e algumas não são criados pelo próprio organismo. No entanto, são essenciais para o funcionamento saudável e adequado de muitos órgãos. É por isso que essas vitaminas são elementos vitais que podem ser obtidos através de uma dieta saudável e alguns suplementos.

Existem muitos tipos de vitaminas, treze no total. Todas agem em conjunto com as enzimas e células do nosso corpo para fortalecer seus processos metabólicos e adicionar altas doses de energia. Vamos então analisar como esses micronutrientes influenciam nas dietas alimentares e por que são uma parte fundamental delas.

Muitas vitaminas, como a vitamina C, colaboram com o sistema imunológico. E dão ao corpo a capacidade de combater todos os tipos de infecções ou doenças. Pesquisas recentes destacam o uso de frutas com alto teor de vitamina C para prevenir doenças como a obesidade e combater o excesso de peso.

Outras, como a vitamina E, ajudam nos cuidados com a pele, unhas e cabelos. Ou seja, todos esses micronutrientes proporcionam benefícios ao organismo em geral, ainda mais se for seguido um regime alimentar especial.

Se você estiver suplementando a dieta com algum exercício físico ou aeróbico, poderá optar pelo consumo de vitaminas B3 e B6. Estas são ideais para o crescimento e desenvolvimento muscular, também permitem a recuperação do tecido corporal e da elasticidade da pele. Assim, tais vitaminas B3 e B6 podem ser encontrados em alimentos e frutas como abacaxi, abacate, uvas, bananas, entre outros. E também existem suplementos completos que os incluem.

Se consumimos uma dieta variada e equilibrada obteremos uma grande diversidade de vitaminas para o nosso corpo. No entanto, em algumas dietas mais restritivas ou determinadas épocas de maior desgaste é conveniente suplementar a alimentação com complementos vitamínicos. Isso garante um suprimento correto de todos os micronutrientes.

Isso também evitará doenças como anemia ou desnutrição. Por exemplo, a vitamina B12 aumenta a quantidade de glóbulos vermelhos no corpo. Esta geralmente é encontrada em muitas carnes e peixes. É uma vitamina de origem animal principalmente.

Algumas vitaminas, como a A, C e E têm propriedades antioxidantes muito potentes e desempenham um papel importante na proteção das células do corpo. Neutralizam os radicais livres que podem causar deterioração da pele e a velhice. Por isso, uma dieta alimentar que inclua a ingestão de alimentos ricos em vitaminas, adicionará mais antioxidantes ao corpo, dando maior potencial ao bem-estar do corpo.

Por exemplo, muitas dessas vitaminas também são frequentemente usadas em tratamentos de pele e rejuvenescimento. Deve-se notar que os benefícios dessas vitaminas quando complementados com uma dieta correta, são surpreendentes. E isso favorece qualquer tipo de pessoa em geral. Por exemplo, estudos recentes nos Estados Unidos mostraram que uma alta concentração de vitamina D em mulheres promove a fertilidade e protege a gravidez.

No entanto, o consumo de vitaminas também deve ser limitado, pois um excesso delas no organismo pode causar sérios problemas de saúde. Finalmente, é muito importante consumi-las nas doses recomendadas pelos nutricionistas, e sem exceder os limites.