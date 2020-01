Um homem de 26 anos, com várias passagens policiais, foi baleado na noite deste domingo (19), após trocar tiro com policiais militares durante uma tentativa de fuga. O caso foi registrado no município de Cáceres (MT). Após abordagem policial, o criminoso tentou fugir, mas caiu da motocicleta e tentou fugir a pé. Ele foi baleado com um tiro na perna, recebeu atendimento médico e não corre risco de morte.

Segundo informações da Polícia Militar, uma viatura fazia rondas quando avistou o suspeito pilotando uma motocicleta em alta velocidade. Ao perceber a aproximação da viatura, ele acelerou a moto tentando despistar os policiais.

Foi então que teve início uma perseguição, e o fugitivo perdeu o controle e caiu. Conforme a versão da PM, ao tentar fugir a pé para dentro do mato o criminoso sacou uma arma de fogo e atirou contra os policiais. Por isso houve revide e o suspeito foi baleado em uma das pernas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestou atendimento ao suspeito e encaminhou para o Hospital Regional de Cáceres. A equipe médica relatou aos militares que o suspeito, ameaçou e tentou agredir os funcionários durante o atendimento médico. Uma equipe da PM está na unidade acompanhando o suspeito até receber alta para ser entregue à Polícia Civil.

O homem já possui passagens por crimes de homicídio, roubo e furto. A arma utilizada pelo criminoso, uma pistola Taurus calibre 380, foi apreendida. A motocicleta não possui qualquer pendência e foi entregue a familiares do suspeito.