Um homem acusado de agredir a namorada com golpes de chave de fenda teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil nesta quarta-feira (22) no município de Cáceres (MT). O suspeito, que conviveu cinco anos com a vítima, já havia agredido a companheira em dezembro de 2019 e foi preso.

Assim que saiu da prisão, em janeiro, mesmo ciente das medidas protetivas, rompeu a tornozeleira eletrônica para praticar a nova agressão. Porém, desta vez ele queria mata-la.

A mulher foi ferida com golpes de chave de fenda na barriga, costas, nuca, tórax e rosto. Ele só parou quando ela ficou desacordada, pois achou que a vítima estivesse morta. O crime ocorreu na casa da vítima no bairro Parque do Lago, em Várzea Grande (MT).

Durante as agressões o suspeito proferia xingamentos, fazia ameaças de morte e ao mesmo tempo pedia perdão à vítima. Após o crime, o agressor foi embora. Depois, voltou a passar em frente à casa apontado uma arma de fogo e dizendo que iria matar a vítima.

Diante da gravidade da situação, a delegada Mariel Antonini Dias representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi deferida pela Justiça. A ordem judicial foi cumprida nesta quarta-feira (22), em Cáceres com apoio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher do município.

“Para evitar consequências maiores, como um possível feminicídio, a Delegacia da Mulher de Várzea Grande atuou de maneira grave e eficaz, fazendo que o agressor retornasse à prisão”, disse a delegada.