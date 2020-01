Uma ação realizada por um grupo de jovens no Portão do Inferno, precipício e ponto turístico situado na estrada que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães (MT), onde pessoas também cometem suicídio, está sendo bastante comentada, de forma positiva, nas redes sociais.

No local, foi colocada uma faixa com mensagem motivacional nesta quinta-feira (6), uma semana após a retirada do corpo de um jovem de 23 anos que pulou do despenhadeiro.

“Você é preciso, não desista!”, diz a frase da faixa afixada na mureta de proteção. Livros sobre espiritualidade também foram deixados no local para quem se interessar pelo assunto.

O perfil “Céu de MT” divulgou, no Instagram, uma galeria de fotos da ação parabenizando os responsáveis pela iniciativa e recebeu apoio de dezenas usuários da rede social. “Pequenos gestos que podem salvar vidas!! Você é precioso(a)”, diz a postagem.

Seguidores também deixaram suas mensagens de apoio: “Lindo! Fiquei emocionada”, “Ótima atitude”, “Tá aí uma ideia excelente que pode ser copiada por igrejas, ONGs…nunca tinha pensando nisso!”, “O mundo precisa de pessoas assim”. Esses são alguns dos mais de 170 comentários no perfil na manhã desta sexta-feira (17).