Segundo mato-grossense envolvido num incêndio criminoso na casa de uma deputada na Bolívia, Victor Benedito Lopes Pagano, 17 anos, morreu nesta sexta-feira (3), no Hospital Regional de Cáceres (MT). O adolescente estava internado na unidade com 80% do corpo queimado após atear fogo na casa de uma parlamentar boliviana, na cidade de San Matías. A outra vítima fatal é Thiago Garcia Galha, 26 anos, que morreu no local. A dupla morava em Mirassol D’Oeste (MT).

O corpo foi encaminhado até o Instituto Médico Legal (IML) e será entregue aos familiares. De acordo com o laudo do Hospital Regional, o jovem morreu em decorrência de falência renal aguda. O outro comparsa, Ruben Osvaldo Masab, 31 anos, e a empregada da casa invadida, Zenaide Antunes Duarte de 57 anos, estão com queimaduras na face, tronco e membros superiores.

De acordo a versão inicial repassada pela polícia local, os brasileiros tinham a intenção de roubar a residência da deputada departamental, Ceidy Carreño. Porém, já existe uma outra linha de investigação que aponta para uma possível cobrança de uma dívida.

Era madrugada do dia 1º de janeiro quando vizinhos da deputada a avisaram que sua residência, localizada no bairro Cotoca, estava em chamas. Ao se dirigir para o local e confirmar a situação, a parlamentar se dirigiu à polícia informando sobre o ocorrido. Ela havia saído com a família para comemorar a chegada do Ano Novo.

Quando policiais chegaram encontraram 4 equipes atuando no combate às chamas. Eles foram informados por populares que os responsáveis pelo fogo eram 3 criminosos de nacionalidade brasileira, que foram flagrados com galões de combustível nas mãos entrando no imóvel e que, após atearem fogo na casa, acabaram sendo queimados.

Além dos suspeitos, a empregada doméstica Zenaide Antunes Duarte, também brasileira, teve queimaduras pelo corpo.

