Manicure de 22 anos teve a casa incendiada pelo namorado no último final de semana em São Félix da Araguaia (MT). O companheiro foi preso nesta terça-feira (21) e confessou que queria matá-la queimada, após crise de ciúmes.

Segundo a Polícia Civil, no momento do incêndio a mulher não estava no imóvel e os policiais foram acionados pelos vizinhos. Quando chegaram no endereço o fogo já tinha tomado conta da residência. As chamas foram controladas com dois caminhões-pipa da Prefeitura Municipal.

Durante as diligências para investigar o caso, foi apurado que um carro branco parou próximo ao imóvel e um rapaz se aproximou, abriu uma das janelas da casa e ateou fogo. As informações de quem poderia ser o autor do crime vieram depois que os policiais entraram em contato com a proprietária da residência.

A vítima relatou aos investigadores que seu namorado havia saído há pouco tempo da “Chapadinha”, em um veículo HB-20 branco. No local, acontecia uma festa e na ocasião, o suspeito agrediu a vítima, quebrou o seu celular e ainda fez várias ameaças.

Os policiais fizeram diligências na região e descobriram que o suspeito abasteceu o carro e encheu um galão pequeno com combustível.

Em conversa com vizinhos do suspeito, foi relatado que ele passou em casa, parou o carro na contramão da via, e rapidamente recolheu seus objetos, deixando a casa aberta, com a chave na porta, evadindo-se do distrito.

A partir daí, as equipes saíram em busca do suspeito e conseguiram localizá-lo já em Alto Boa Vista (MT), com apoio dos policiais civis do Município. No momento da prisão, foi verificado que o suspeito estava com as mãos e pernas queimadas e levava um isqueiro no bolso. Diante das evidências, ele foi conduzido à delegacia de São Félix do Araguaia, onde foi autuado em flagrante.

Amigos ajudam

Amigos das jovens que perderam a casa, criaram grupo de WhatsApp “Lar doce lar”, para tentar arrecadar doações para a família. Não são aceito apenas valores, podem doar roupas, móveis, comida, enfim, tudo é bem-vindo. Acesse este link para entrar no grupo “Lar doce Lar” do WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/DVsFja0P52JDb3smOfYapH