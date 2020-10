AL aprova convocação da Energisa para explicar constante falta de energia

A Assembleia Legislativa aprovou uma convocação para que representantes da empresa Energisa, concessionária do fornecimento de energia elétrica no estado, para irem explicar os motivos das constantes interrupções no fornecimento de energia que vem acontecendo há dias em alguns bairros de Rondonópolis, como na região dos residenciais Mathias Neves e Paiaguás. A iniciativa foi do deputado Thiago Silva (MDB), que cobra explicações da empresa e o restabelecimento do fornecimento.

De acordo com o parlamentar, os deputados devem se reunir com diretores da empresa, que deverá explicar as causas dos apagões e apontar medidas para solucionar o problema. “Nós recebemos várias reclamações nesses últimos dias que várias residências no município ficaram praticamente 24 horas sem energia. De ontem (anteontem) para hoje (ontem) recebi várias ligações de lideranças comunitárias, de comerciantes, de trabalhadores da zona rural, que estão prejudicados pela falta de energia, perdendo alimentos, a sua produção, porque a Energisa infelizmente não está dando esse suporte para a população de Rondonópolis”, explanou Thiago Silva, durante a Sessão online da Assembleia ocorrida na última quinta-feira (8).

O parlamentar ressaltou ainda a falta de compromisso da empresa com a população e cobrou uma solução urgente para o problema. O requerimento do parlamentar foi aprovado pelos demais deputados e os representantes a empresa sevem comparecer na semana que vem à AL para se explicarem.