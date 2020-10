Cerca de 180 pessoas ainda estão soterradas na Turquia, após terremoto

A Turquia mantém, neste sábado (31), as buscas em meio aos escombros dos edifícios que desabaram após um terremoto de 7 graus na escala Richter ocorrido na véspera. Segundo as autoridades do país, 180 pessoas estariam sob os escombros e 35 pessoas tiveram a morte confirmada.

Segundo a agência de notícias turca AA, 880 pessoas ficaram feridas, sendo 831 apenas na cidade de Izmir e região.

O ministro da saúde do país, Fahrettin Koca, informou que 243 pessoas foram levadas para hospitais, sendo que sete estão internadas em unidades de tratamento intensivo, as chamadas UTIs, três delas estão em estado crítico.

O epicentro do tremor de terra foi no fundo do mar Egeu e, por isso, a cidade de Izmir, que fica no litoral turco, foi a mais afetada.

Dos 17 prédios que vieram ao chão, nove tiveram o trabalho de busca por vítimas e feridos concluído. Estima-se que cerca de 100 pessoas foram resgatadas com vida nesses locais.

As equipes conseguiram retirar dos escombros de um prédio uma mãe e os quatro filhos, depois que a matriarca conseguiu manter contato por horas com a equipe de resgate. Ainda não há informação sobre o estado de saúde da família.

“Advertimos aos cidadãos para que não entrem nos edifícios danificados”, pediu o chefe do governo municipal, em alerta para que haja ainda mais afetados pela tragédia.