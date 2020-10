Mauro Mendes nomeia Jordan Espíndola como secretário-chefe de Gabinete de Governo

O governador Mauro Mendes nomeou o tenente-coronel da Polícia Militar, Jordan Espíndola dos Santos, como secretário-chefe de Gabinete de Governo. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (14).

Jordan ocupava a função de ajudante de ordens do governador desde janeiro de 2019. Ele substitui o atual secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Alberto Machado, que deixou a chefia de Gabinete de Governo em agosto deste ano.

O novo secretário-chefe tem bacharelado em Segurança Pública e Direito, é especialista em gestão de Segurança Pública e mestre em Direito.

Ele ingressou na Polícia Militar em 2005 e serviu no 9º Batalhão (Coxipó), na Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (ESFAP), no Gabinete do Comandante Geral, na Diretoria de Ensino e na Assessoria Jurídica da corporação.