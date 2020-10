Sispmur irá realizar debate com candidatos a prefeito no dia 30

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur) irá realizar um debate com os principais candidatos a prefeito da cidade. Devido às restrições impostas pelo novo coronavírus, o debate será de forma virtual e o foco das perguntas serão as propostas dos candidatos para os servidores municipais.

De acordo com Geane Lina Teles, presidente do Sispmur, o objetivo do debate organizado pela entidade sindical será o de ouvir as propostas dos candidatos direcionadas para os servidores públicos municipais. “Porque o servidor é o termômetro da prestação de serviços à sociedade, e quem atende a sociedade é o servidor. Então, nós precisamos de administradores que se preocupem com o servidor público. Nosso objetivo com a sabatina é saber qual o pensamento do candidato sobre questões como o plano de Cargos e Carreiras, em relação às ações judiciais, como pretende resolver isso. Precisamos saber como ele vê o serviço público e como ele tratará o servidor. Porque assim, o servidor saberá como será tratado, e toda a sociedade também, pelo futuro administrador da cidade”, explicou.

O debate virtual organizado pelo Sispmur acontecerá no próximo dia 30, a partir das 19 horas, e contará com a participação dos cinco melhores colocados nas pesquisas eleitorais. Os demais candidatos poderão enviar um vídeo de até cinco minutos explicando suas propostas para os servidores, que será exibido ainda durante o debate. Os eleitores poderão acompanhar o debate em tempo real pelo Youtube e Facebook do sindicato nas mídias sociais.