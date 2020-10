Volta a chover em Cuiabá após mais de 120 dias de estiagem

Voltou a chover em Cuiabá na noite desta sexta-feira (9) após 122 dias de uma das estiagem mais severas da história da capital.

O período castigou os cuiabanos com calor extremo. De acordo com o Instituto Clima Tempo este sábado (9) é o primeiro dia do mês de outubro com temperaturas abaixo dos 40°C graus na capital.

A previsão é de máxima de 35°C para hoje a tarde. A chuva chegou acompanhada de ventos fortes, mas sem danos consideráveis apenas quedas de árvores.

Em Várzea Grande uma árvore caiu sobre uma residência no Jardim Paula e feriu uma moradora, mas apenas com escoriações.

A chuva amezina o calor neste sábado, mas a previsão é de calor no domingo. Novas precipitações estão previstas para a próxima terça-feira.