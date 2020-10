Wellington diz que faltou diálogo da parte do governo do estado

O senador Wellington Fagundes (PL) afirmou que o Governo do Estado agiu com arrogância e que faltou diálogo com a sociedade e classe política antes de tomar a decisão de paralisar o atendimento de pacientes com covid-19 no Hospital Regional de Rondonópolis. A declaração foi dada na manhã dessa segunda-feira (19) em entrevista à Rádio Jovem Pan, quando o parlamentar cobrou a revogação da medida para evitar prejuízos para a população e perda de vidas.

“Preciso uma posição oficial do Governo, não pode nem sonhar em fazer isso sem conversar com a Santa Casa, com o Município, isso impacta a todos. Isso pode levar a situação de pânico para população por não saber o que fazer”, afirmou o parlamentar, diante do fato de a direção do Hospital Regional ter anunciado que não atenderia mais pacientes da Covid-19 do município e da região a partir de hoje, tarefa que caberá de agora em diante à Santa Casa, que no entanto não foi contratada ainda para tanto, deixando os pacientes à mercê da própria sorte.

O senador classificou a decisão do Governo como uma demonstração de arrogância e diz que isso resulta em um grande prejuízo para a sociedade. “O governo precisa conversar e dialogar, inaceitável isso, cobramos do Governo do Estado que essa decisão seja revogável o mais rápido possível”, completou Wellington Fagundes, que também defendeu uma decisão harmônica entre todos os envolvidos, aproveitando para defender a retomada das cirurgias eletivas. “Mas tem que ser tudo combinado”, concluiu.