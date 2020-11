Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o vice-prefeito eleito de Joaquim Nabuco, em Pernambuco, Eraldo Veloso (MDB), arremessando dinheiro da varanda em comemoração ao resultado positivo nas urnas. As gravações foram feitas na noite desse domingo (15/11).

Nas imagens, é possível observar os eleitores aglomerados e sem máscara de proteção contra Covid-19 aguardando o político arremessar as notas. O vice-prefeito é o homem que está de camiseta amarela mais clara no vídeo.

Veloso é vice na chapa de Neto Barreto, do PTB. A dupla foi eleita em 1º turno com 52,32% dos votos. Ao todo, a chapa conquistou 5,498 eleitores. As eleições no município tiveram apenas 17,18% de abstenção.