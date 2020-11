Emanuel mira nos indecisos e Abílio no voto das mulheres

Na reta final do segundo turno das eleições municipais de Cuiabá os candidatos estão com os focos definidos.

Emanuel Pinheiro, que tenta se reeleger pelo MDB, mira nos indecisos, que segundo a última pesquisa Ibope são aproximadamente 6% do eleitorado da capital.

Nas entrevistas e reuniões Emanuel não esconde o objetivo de conquistar os votos de quem ainda esta em dúvida.

“Respeito que escolheu nosso adversário, sou grato a quem já escolheu Emanuel Pinheiro, mas quero falar com você que ainda não se decidiu. Não é hora de se aventurar”, destacou Pinheiro em entrevista a uma emissora de Cuiabá, repetindo o discurso no debate da Fecomercio.

Já Abilio tenta convencer as mulheres que não é machista. “As políticas para mulheres serão decididas pelas mulheres. Wellaton e eu não iremos nos meter. Empoderamento é dar poder as pessoas e vamos dar o poder da decisão as mulheres”, comentou o candidato do Podemos durante uma reunião que contou apenas com mulheres.

O eleitor cuiabano irá escolher o novo prefeito no próximo domingo, dia 29. No primeiro turno Abilio recebeu 90.631 votos, que representam 33,72% dos votos válidos.

Emanuel Pinheiro ficou em segundo lugar com 82.367 votos, que representam 30,64% dos votos válidos.