Kalynka Meirelles e Marildes Ferreira assumem vaga na Câmara

Marildes Ferreira (PSB) com 1.101 votos e Kalynka Meirelles (Republicanos) com 823 votos conquistaram cadeiras na Câmara Municipal de Rondonópolis neste domingo (16), após apuração dos votos nas Eleições Municipais.

Neste ano, o número de candidatos deferido ao cargo de vereador, foi de 492 nomes. Entre as mulheres, Marildes Ferreira foi a candidata com maior quantidade de votos nas urnas.

Por telefone, Marildes falou com a equipe do Portal AgoraMT.

“A minha palavra de hoje é agradecimento. Fizemos uma campanha de porta em porta, e percebemos que era lembrada pelo meu trabalho como servidora pública, desde professora, secretária de Saúde e passando pela coordenadoria do Procon. Na condição de mulher estou extremamente feliz e quero honrar cada foto. Serei vereadora não apenas dos meus eleitores, mas de toda Rondonópolis”.

Vale ressaltar que em 2016, Marildes Ferreira foi candidata ao cargo de vice-prefeita ao lado de Rogério Salles. Já em 2018, foi candidata a deputada federal. Somente em Rondonópolis recebeu 19.800 votos.

Já Kalynka Meirelles destacou a caminhada dela na Política. “Está é a terceira vez que me candidato a um cargo público. Em 2016 ao cargo de vereadora, em 2018 ao cargo de deputada estadual e neste ano novamente ao cargo de vereadora”.

Ela acrescentou, “nós precisávamos ter essa representatividade na Câmara, precisávamos deste equilíbrio. A política é uma das formas de trazer melhorias para a nossa cidade. E nada melhor que ter essa divisão de ideias no Legislativo. Ser Jornalista me ensinou a escutar as pessoas. Vamos batalhar pela melhoria da nossa sociedade. E claro, vamos em busca de programas voltamos para saúde da mulher, idoso e crianças”.