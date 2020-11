Mãe e criança sofrem acidente após colisão com delivery

Um acidente envolvendo duas motocicletas aconteceu na tarde deste sábado (28), no bairro Cidade Natal em Rondonópolis – MT.

Um senhor identificado pelo nome de Zacarias no qual trabalha em delivery, estava na Rua Mariana Leite e ao chegar da Avenida João Ponce de Arruda veio a colidir em outra motocicleta que estavam mãe e filha de aparentemente uns doze anos.

Devido o calor populares estavam amparando as vítimas com guardas chuvas até a chegada do Serviço de Atendimento de Urgência (SAMU).

A criança passou por atendimento médico e está bem, mas a mãe e outro motociclista apresentaram suspeita de fraturas e foram encaminhados pelo Samu ao Hospital Regional.