Município de MT pode ter nova eleição após candidata ser negada assumir o cargo

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) impediu a candidata Inês Moraes Mesquita Coelho (DEM), reeleita para assumir o cargo de prefeita de Torixoréu – MT.

Inês é a atual prefeita do município e foi reeleita com 51,61% dos votos. O segundo candidato mais votado foi o Lincoln Saggin (PL), com 41,12% dos votos. No entanto, o candidato também registro negado por não ter ficha limpa.

O indeferimento foi confirmado pelo TRE nesta quarta-feira (18), pois a Inês é esposa do ex-prefeito Odoni Mesquita, que esteve à frente do município entre 2013 e 2016. Depois disso, a candidata foi eleita em 2016.

No novo pleito, ela tentava reeleição. No entanto, a lei federal não permite mais de dois mandatos seguidos de um mesmo grupo familiar.

Segundo o TRE, Inês Coelho entrou com recurso, mas foi negado.

Agora, ela deve entrar com recurso também no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e deve aguardar a decisão. Caso seja negado também, o município terá que passar por nova eleição.