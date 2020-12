Bazar beneficente arrecada recursos para manutenção da Apae

A Escola Raio de Sol, da Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (Apae) de Tangará da Serra realizou neste sábado (5) um bazar beneficente para arrecadar recursos financeiros para custear suas atividades. Foram comercializados roupas e calçados doados pela população e empresários da cidade, vendidos por preços bastante acessíveis.

De acordo com Sirlene Leoncio da Silva Mota, diretora da Apae, a instituição precisa organizar ações como o bazar para arrecadar fundos financeiros para complementar sua receita. “Agora no final do ano encerram nossos convênios com o Município e com o Estado e, para mantermos as nossas atividades em janeiro e fevereiro, a gente precisa organizar alguns eventos, e esse é um evento que vem nos ajudar muito”, explicou.

O bazar beneficente durou até o final do dia e foi prestigiado por um bom número de pessoas, que adquiriram os produtos comercializados para ajudar a Apae.