Bebê de 1 ano e 9 meses é sequestrado enquanto brincava com o irmão

Um bebê de apenas 1 ano e 9 meses foi sequestrado na noite desta terça-feira (15) no bairro Jardim Morada da Serra, em Pontes e Lacerda. Ele brincava em frente de casa com o irmão de 6 anos quando ocorreu o rapto.

De acordo com a PM, os policiais foram acionados pela genitora que contou que as crianças estavam brincando quando uma mulher teria chegado e conversado com as crianças. A suspeita teria prometido comprar um brinquedo ao irmão mais velho e nisso levado o bebê.

Os policiais, juntamente com a mãe, teriam feito várias rondas pela cidade no intuito de localizar a criança, mas sem sucesso.

A polícia então acionou a imprensa para ajudar na divulgação do caso e momentos depois surgiu a informação de que uma mulher com as mesmas características teria passado por uma das ruas do bairro.

Eles chegaram até uma casa e encontraram a criança deitada sobre uma cama. A suspeita, de apenas 15 anos, tentou fugir pelos fundos, mas foi detida pelos policiais.