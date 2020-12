Em ação conjunta entre a PF e PRF droga é apreendida em Rondonópolis

Uma operação conjunta entre a PRF e PF aprendeu uma menor que transportava uma grande quantidade de droga em Rondonópolis – MT.

De acordo com o inspetor Barcelos da PRF, um ônibus foi parado para fiscalização e com apoio dos cães farejadores foi encontrado uma bagagem com o entorpecente identificado sendo a super maconha (SKANK).

A menor confessou que recebeu R$ 2 mil para transportar a droga de Foz de Iguaçu (PR) para Sinop (MT).

Vale ressaltar que na bagagem havia muito pó de café com o intuito de amenizar o odor da droga.