Goleiro Bruno celebra “36 anos bem vividos” em postagem

O goleiro Bruno Fernandes, condenado pelo assassinato da ex-modelo Eliza Samudio, mãe de um de seus três filhos, comemorou o aniversário, nesta quarta-feira (23), com um post em uma rede social.

Bruno escreveu: “Hoje é dia de agradecer a Deus por mais um ano de vida! 36 anos bem vividos!”. Na publicação, mais de 400 pessoas escreveram mensagens de parabéns ao atual atleta.

A publicação teve os comentários limitados pelo jogador no perfil.

Bruno foi condenado, em 2013, a 22 anos e três meses pelo crime de assassinato e ocultação de cadáver de Eliza, ocorrido em 2010. Ela tinha 25 anos e seu corpo nunca foi encontrado.

A vítima era mãe de Bruninho, filho também de Bruno. Hoje, a criança vive com a avó materna.

Futebol

Bruno é goleiro do Rio Branco, time da Série D e jogou no Campeonato Brasileiro deste ano. A equipe foi vice-campeã do estadual, em setembro.

O jogador está no regime semiaberto desde o ano passado.