Mais de 13 milhões de beneficiados ainda terão saque liberado

Falta uma semana para encerrar o calendário do auxílio emergencial e um total de 13,6 milhões de beneficiados ainda terão saque liberado neste mês. Nesta quarta-feira (20), 3,5 milhões nascidos em setembro poderão resgatar em dinheiro ou transferir o valor já depositado na conta poupança digital. O pagamento termina na próxima quarta (27), com 3,3 milhões nascidos em dezembro.

Foram creditados R$ 2,4 bilhões para o grupo com saque liberado hoje e que faz parte dos ciclos 5 e 6 de pagamentos. Desse total, R$ 2,16 bilhões são referentes às parcelas do auxílio emergencial extensão, de R$ 300, e o restante, R$ 212,7 milhões, às parcelas do auxílio emergencial de R$ 600.

Esta é a última parcela do benefício que começou em abril de 2020, para minimizar os impactos da pandemia de coronavírus entre os trabalhadores informais e população de baixa renda. Foram cinco parcelas de R$ 600 e quatro de R$ 300, sendo que mães chefe de família tiveram direito em dobro. O auxílio beneficiou 67,9 milhões de pessoas, com R$ 294 bilhões.

Para retirar o dinheiro, o banco orienta que é preciso fazer o login no app Caixa Tem, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”. Depois, o beneficiário deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de 1 hora. O código deve ser utilizado nos caixas eletrônicos da Caixa, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.

A opção de utilização dos recursos creditados na poupança social digital continua disponível para a realização de compras, por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços.

Segundo a Caixa, os valores creditados na conta poupança digital e não movimentados no prazo de 90 dias, no caso do auxílio emergencial, ou 270 dias, no caso do auxílio emergencial extensão, são devolvidos à União. Para o público que faz parte do Programa Bolsa Família, as parcelas têm validade de 270 dias.