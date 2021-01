Fotos da ex-Marquezine reaparecem no Instagram de Neymar

Neymar e Bruna Marquezine formaram um dos casais mais badalados entre os famosos brasileiros nos últimos anos, mas já estão separados desde o final de 2018. Acontece que os fãs do casal Brumar tomaram um susto mais de dois anos depois.

Fotos antigas do casal teriam sido desarquivadas na conta de Neymar no Instagram, ressurgindo no feed do jogador.

Entre as imagens, o casal aparece juntinho em eventos, viagens e até em uma campanha de roupas íntimas.

Os fãs, claro, ficaram em polvorosa nos comentários: “Espera, isso significa que Brumar tá voltando? É disso que o Brasil precisa”, escreveu um seguidor. “Vocês não brinquem com os nossos sentimentos”, comentou outra seguidora.

Ainda teve gente tentando entender o que aconteceu: “Mas gente, tem como ter sido sem querer isso?”, questionou um internauta. Apesar das celebrações, teve gente que não curtiu: “Bruna, você já superou, não volte com ele”, pediu um internauta nos comentários.