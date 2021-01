Um incêndio de grandes proporções atingiu na manhã de hoje (1º) um hotel localizado na região central da cidade de Lucas do Rio Verde. O fogo consumiu a estrutura de madeira do prédio, que ficou destruído pelas chamas.

Não se sabe ainda se houve feridos e as causas do início do incêndio, mas a suspeita é que ele tenha começado num dos quartos do hotel, quando um dos hóspedes do local tentou improvisar um fogão.

Mais informações em instantes.