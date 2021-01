Jovem que oferecia droga pela internet é preso no Marechal Rondon

A Polícia Judiciária Civil prendeu no final da manhã de hoje (22) um jovem suspeito de estar praticando tráfico de drogas. O rapaz já vinha sendo monitorado há algum tempo e segundo os policiais, ele agia oferecendo droga por meios das suas redes sociais, principalmente o WhatsApp.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, investigações levaram os policiais até M.R.F.S., de 22 anos, que comercializaria drogas na região do bairro Marechal Rondon, oferecendo a mesma pelas suas redes sociais.

Os policiais resolveram monitorar a casa do indivíduo e acabaram por abordá-lo no momento em que saia de casa.

Com a permissão de familiares, os policiais adentraram a residência onde o suspeito mora com sua família e no quarto do mesmo localizaram dentro de uma gaveta um grande tablete de uma sustância que aparenta ser maconha, e dentro de uma caixa foram localizadas mais 11 porções menores da droga, já embaladas para venda.

O rapaz acabou confessando que realmente vendia a droga e foi encaminhado para a 1ª Delegacia, onde permanecerá à disposição das autoridades para responder pelo seu crime.