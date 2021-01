Mato Grosso recebe 11 mil doses da CoronaVac nesta segunda-feira

A segunda remessa da vacina CoronaVac chegará em Mato Grosso às 16h35 desta segunda-feira (25) no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande. De acordo com o direcionamento do Ministério da Saúde, essas doses contemplarão exclusivamente trabalhadores da saúde que atuam na linha de frente do combate à Covid-19.

Diferentemente da primeira remessa – em que foram encaminhadas 126 mil doses para imunizar cerca de 63 mil pessoas, com 2 doses para cada –, neste lote o Ministério da Saúde decidiu encaminhar os imunizantes relativos especificamente à primeira dose, de forma que todo o quantitativo será utilizado na primeira aplicação.

A remessa com as unidades da segunda dose será encaminhada posteriormente pelo próprio Ministério da Saúde. Para a CoronaVac, o prazo para a aplicação da segunda dose varia entre 14 e 28 dias.

Imediatamente após a chegada do imunizante, as equipes da Vigilância Estadual trabalharão no recebimento das doses, na conferência da quantidade, na catalogação dos imunizantes e no encaixotamento para distribuição e retirada dos municípios.