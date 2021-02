Sem mandato, Abílio articula candidatura a deputado estadual

Sem mandato, após perder a disputa pela prefeitura municipal de Cuiabá ano passado, Abílio Junior se articula para disputar uma da cadeiras da Assembleia Legislativa de Mato Grosso em 2022.

Ele não esconde a intenção e o grupo político acredita que ele tenha se fortalecido, mesmo com a derrota nas eleições de 2020.

Abílio fez mais de 120 mil votos e disputou o segundo turno, sendo derrotado por Emanuel Pinheiro (MDB), que conseguiu se reeleger.

Abílio é filiado ao Podemos e tem uma relação próxima com o deputado federal José Medeiros. Justamente por isso, a dobradinha deles em 2022 na capital e dada como certa. No entanto, ambos estão de olho nos movimentos do presidente Jair Bolsonaro, que esta sem partido, mas se aproximou novamente do Patriotas.

Uma migração para o partido não esta descartada. Nas redes sociais, Abílio tenta se aproximar de Bolsonaro com críticas aos adversários políticos dele e até mesmo a vacinação contra a Covid-19. Cartilha desenhada por José Medeiros nos últimos anos, o que não garantiu a ele o apoio do presidente na eleição suplementar para senador por Mato Grosso.

Quando questionado sobre o futuro político, Abílio responde que ele esta aberto, mas que “a fiscalização precisa continuar”.

Vale ressaltar que Abílio ganhou destaque com uma oposição forte contra Emanuel Pinheiro na Câmara de Vereadores.