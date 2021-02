Deputado e prefeito discutem importantes ações para beneficiar Rondonópolis

O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) se reuniu com o prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio (SD), nesta segunda-feira (8), para alinhar algumas demandas no propósito de beneficiar o município, como, também, a parceria política para efetivar ações que precisam da intervenção do governo de Mato Grosso. No encontro, estiveram presentes o vereador Marisvaldo Gonçalves (PSL) e a secretária municipal de Infraestrutura, Claudine Logrado Fanaia.

Um dos pontos que o gestor municipal apontou ao parlamentar foi a necessidade de atenção em relação às reformas das escolas estaduais, sendo que tem algumas que estão com as obras inacabadas. Foi solicitado, também, o apoio por meio do governo estadual, para a obtenção de materiais como rachão, brita e pó de brita para micro revestimentos, além de aduelas e vigas para as pontes, de maneira a contribuir com algumas melhorias na área de infraestrutura.

Emenda

O deputado confirmou que vai destinar uma emenda parlamentar à Secretaria Municipal de Esporte de Lazer para a compra de um ônibus climatizado com 40 lugares para atender o público dos projetos sociais promovidos pela pasta, sendo que ele havia se reunido – no mês passado, com a gerente de departamento da Secretaria, Roseane Padro.

“Vou contribuir com o valor parcial que está ao meu alcance. Firmando essa parceria com o prefeito, vamos conseguir concretizar este importante benefício que vai atender o público que necessita de condução para os locais que ocorrem a prática das atividades dos projetos”, ressalva Claudinei.

O prefeito considerou importante a destinação de emenda para atender os idosos e a terceira idade. “Se é para ajudar, vou entrar junto. Assim, fortaleço a emenda. Essa do ônibus é uma boa. Vamos ver se trabalhamos firmes, temos que unir em torno da cidade. Vamos trabalhar para essa cidade avançar”, posicionou.

Ciopaer

Claudinei informou ao prefeito que entrou em contato com parte dos integrantes da bancada federal de Mato Grosso, no propósito de conseguir levantar recursos para a implantação de uma base do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) no município. “Essa demanda é muito importante, pois vai atender as áreas de saúde e segurança pública. Isso é uma luta nossa desde 2019. Se o município de Sorriso possui uma base, como não contar com uma estrutura em Rondonópolis que é a terceira maior cidade de Mato Grosso”, indaga Claudinei.

Diante do exposto, o deputado entregou ofício nas mãos de José Carlos referente a essa reivindicação que, imediatamente, o prefeito se prontificou a ceder uma área para implantação da Ciopaer, se caso tiver êxito no levantamento da verba de cerca de R$ 28 milhões que inclui a construção de hangar, aquisições de helicóptero, caminhão tanque de abastecimento e mobiliário para atender a unidade. “Ou do lado do aeroporto – nós temos uma área lá que é do autódromo – ou ao lado do Corpo de Bombeiros. Tem segurança por lá”, sugere Pátio.

No final da reunião, Delegado Claudinei disse que vai entrar em contato com alguns senadores e deputados federais para a apresentação do projeto da Ciopaer no município para o conhecimento do prefeito municipal.