Governo planeja dobrar número de escolas militares

O bom desempenho das Escolas Estaduais Militares de Mato Grosso no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi enfatizado pelo secretário de Estado de Educação, Alan Porto, ao dar posse, na manhã desta segunda-feira (22), aos diretores das quatro novas unidades.

Mato Grosso possui atualmente 12 unidades geridas pela Seduc e pela PM e, até o fim do ano, de acordo com o secretário de Educação, o objetivo do Governo do Estado é dobrar esse número.

Alan Porto citou a Escola Estadual da Polícia Militar Tiradentes Soldado PM Adriana Morais Ramos, de Lucas do Rio Verde, que obteve 7,1 nos Anos Finais do Ensino Fundamental. A mesma nota foi alcançada pela Escola Estadual da PM Cabo Israel Wesley Prado de Almeida, de Juara.

A EE Tiradentes de Cuiabá, obteve o índice de 6,4, o maior das escolas estaduais da Capital. Enquanto a média estadual no Ideb, para os Anos Finais do Ensino Fundamental foi de 4,5, a menor nota nas escolas militares foi de 6,4.

Na avaliação do Ensino Médio as escolas militares também se destacam. Enquanto a média estadual no Ideb foi de 3,4, nas escolas militares foi de 4,9 a 6,2.

Choque de gestão

O secretário afirmou que a parceria entre a Seduc e a PM nas escolas estaduais será um choque de gestão que vai refletir em ótimos resultados na aprendizagem.

“Estamos em um momento de grandes mudanças, com diversas ações sendo implantadas para melhorar a aprendizagem de nossos estudantes. A criação das escolas militares é uma destas ações e ocorre com apoio da sociedade. Em 2020 tínhamos cerca de 3 mil estudantes nas escolas militares e para 2021 já são quase 9 mil”, exemplifica.

Alan Porto apontou que para melhorar os indicadores de desenvolvimento da educação básica em toda a rede estadual de ensino, os investimentos, até 2022, vão se aproximar de R$ 1 bilhão. “São investimentos em infraestrutura, na área tecnológica e, em especialmente, na área pedagógica”.

O secretário ainda destacou a criação, dentro da Seduc, de uma coordenadoria militar que visa facilitar a criação das novas unidades e fazer o acompanhamento dos resultados.

Comandante-adjunto da Polícia Militar, coronel Daniel Alvarenga enfatizou que a parceria Seduc e PM tem sido exitosa. “A palavra de ordem neste momento é de gratidão por tão nobre missão junto com a Seduc, contribuindo com a formação de nossos jovens e adolescentes”.

Escolas transformadas

As novas escolas militares estão localizadas em Barra do Garças, Várzea Grande, Cáceres e Tangará da Serra. Todas eram escolas estaduais que foram transformadas, de acordo com a Lei 11.273, de dezembro de 2020.

Pela lei, os alunos já matriculados nas unidades transformadas podem continuar os estudos sem passar por um processo seletivo.

O secretário enfatizou que a área pedagógica continua de responsabilidade da Seduc, tanto em caso de criação de novas escolas militares ou na transformação das que já existem.