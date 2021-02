Janaina diz que buscará disputa ao Governo só depois de presidir AL

A deputada estadual Janaina Riva (MDB) afirmou que pretende buscar a presidência da Assembleia Legislativa para, só a partir daí, concorrer ao Governo do Estado, o que ela já adiantou ser um dos seus “projetos políticos”.

Ela descartou, por exemplo, a possibilidade de concorrer ao cargo de vice-governadora em uma eventual chapa encabeçada pelo governador Mauro Mendes (DEM), que deve sair à reeleição.

“Não cogito ser vice, acho que tenho que trabalhar ‘pé no chão’ para uma reeleição. Quero trabalhar sim para ser presidente da Assembleia e mostrar que sei fazer gestão no Legislativo e que saberei fazer gestão se for governadora do estado”, disse ela, em entrevista a um site da Capital.

“Então, vou trabalhar pra isso. Esse é meu projeto de vida e de governo. E penso até que esse meu novo mandato será muito mais produtivo que o primeiro”, emendou a parlamentar.

Ela, que está em seu segundo mandato na Assembleia, disse que pretende disputar apenas mais uma eleição para o cargo de deputada estadual.

“Quero que esse próximo seja meu último mandato como estadual porque não quero virar uma deputada carreirista. Sempre tive medo e não quero isso. E aí, depois de fazer um trabalho para liderar na Assembleia, pensar em um trabalho para liderar o Estado também”, disse.

“Às vezes vejo colegas falando em projeto de governo, mas ele não consegue conquistar um colega dele que está do lado. Então, quero vencer essa barreira. Conquistar os meus colegas e depois tentar conquistar meu estado para atingir meu objetivo que é ser a primeira mulher governadora. Não sei se vou dar conta. Mas vou trabalhar bastante pra isso”, concluiu Janaina.