Nasce filha de Simone e Kaká Diniz

Nasceu! Zaya, filha de Simone e Kaká Diniz, veio ao mundo na noite da última segunda-feira, dia 22. A pequena nasceu em Miami, nos Estados Unidos, e é a primeira menina do casal, que já era pai de Henry, de seis anos de idade.

Simone contou a novidade quando estava no hospital, dizendo:

A promessa de Deus está se cumprindo em nossas vidas… hoje não somos mais três, mas sim quatro! Minha última foto hoje antes de saber que ela viria hoje! Só vem minha filha @zayadiniz.

Já a confirmação veio pela conta oficial da dupla, como você confere abaixo:

A segunda gravidez da cantora foi anunciada em agosto de 2020. Na época, Simone admitiu que adiou a segunda gestação por medo de engordar, já que sempre teve problemas com o seu peso.

– Meu marido e meu filho queriam muito um bebê. Tanto é que o Henry tem seis anos e eu fiquei lá, protelando. Vocês sabem o tanto que eu segurei para engravidar de novo. Também segurei por conta do meu peso, que vocês sabem que eu vivo nessa luta constante contra a balança. Eu acho maravilhoso todas as mulheres que gostam de se olhar no espelho e se sentem felizes como são, só que eu sou uma pessoa cheinha, que vive brigando com a balança. Vou, tento emagrecer, volto, engordo, e vivo nessa sanfona. E aí eu tinha muito medo de engravidar por conta disso.

A artista também ficava receosa com a própria experiência da gestação, já que passou por momentos muito difíceis durante a gravidez de Henry.

– Eu trabalhei muito na gestação do Henry, fui até os nove meses dançando até o chão nos palcos do Brasil inteiro. Então foi uma gestação que eu tive muito azia, enjoo, engordei muito – 20 quilos -, eu descia da cama me arrastando… foi bem difícil a gestação do Henry. E aí eu falava Cara, eu não vou engravidar de novo, passar por tudo isso de novo.

Ainda bem que tudo deu certo para Simone, não é? Seja bem-vinda, Zaya!