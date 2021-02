O segundo dia de provas do Enem Digital acontece neste domingo (7), com uma prova que vai abordar itens de ciências da natureza e suas tecnologias e de matemática e suas tecnologias.

O gabarito oficial será divulgado no dia 10 de fevereiro.

Primeiro dia

No primeiro dia de aplicação da versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, neste domingo (31), os candidatos responderam a perguntas das provas de Linguagens e Códigos e Ciências Humanas. Entre os temas abordados estiveram questões sobre o abuso do álcool, desperdício de recursos naturais do meio ambiente e a crise envolvendo Rússia e Ucrânia.

O exame foi feito em 104 cidades. As provas foram encerradas às 19h (horário de Brasília), em todos os locais de aplicação.

Durante cinco horas e meia de aplicação, os participantes também fizeram uma redação, com o tema “O desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil”. Mesmo na versão digital do exame, a redação foi escrita à mão, com caneta de tinta preta, no mesmo formato da versão impressa.

As notas poderão ser usadas para concorrer a vagas no ensino superior e participar de programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Versão impressa

A versão impressa do Enem 2020 foi aplicada nos dias 17 e 24 de janeiro. Cerca de 2,5 milhões de estudantes fizeram as provas. O exame, tanto o impresso quanto o digital, foi suspenso no estado do Amazonas e o impresso foi suspenso em Rolim de Moura (RO) e em Espigão D’Oeste (RO) devido aos impactos da pandemia nessas localidades. Esses estudantes poderão fazer as provas também na reaplicação. Segundo o Ministério da Educação, foram cerca de 20 ações judiciais, em todo o país, contrárias à realização do exame.

Abstenção

O primeiro dia de Enem Digital registrou abstenção de 68,1% dos 93 mil candidatos inscritos. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ao todo, 29.703 candidatos fizeram as provas.