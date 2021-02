Sem UTI’s em Rondonópolis paciente com Covid é transferida para Nova Mutum

Foram dois dias de espera até dona Maria Aparecida ser transferida da enfermaria para um leito de UTI (unidade de tratamento intensivo).

Ela deu entrada na quinta-feira (25) em uma unidade de saúde de Rondonópolis com sintomas de contaminação pelo Novo Coronavirus. O quadro se agravou e o médico pediu uma transferência para um leito de UTI.

O problema é que todos os leitos de tratamento intensivo de pacientes com Covid-19 em Rondonópolis estão ocupados, tanto no Regional como na Santa Casa.

A central de regulação só conseguiu um leito para dona Maria Aparecida na madrugada deste sábado (27) em Nova Mutum. A cidade fica a mais de 500 km de Rondonópolis.

O caso de dona Maria é um exemplo do colapso no sistema público de saúde na região sudeste do estado. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde todas as UTI’s de Rondonópolis, Primavera e Campo Verde estão ocupadas.

A média de ocupação no estado é de 80%. O número de leitos disponíveis para novas internações caiu pela metade nesta semana.