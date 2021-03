Presidentes de Motoclubes e Motogrupos de MT lamentam morte de Sandra

Sandra Aparecida Pereira, de 47 anos, morreu no início da noite desse domingo (7). Ela estava na moto que foi arrastada por mais de 30 quilômetros por uma carreta na BR-101, em Penha, no Litoral Norte catarinense. Ela deixa um filho de 26 anos e marido.

O grupo de presidentes de motoclubes e motogrupos do Estado de Mato Grosso recebem com tristeza a notícia da morte de Sandra Pereira.

A moto era pilotada pelo esposo da vítima. O acidente aconteceu no sábado (06/03) e virou notícia em todo país. Os vídeos da moto sendo arrastada por mais de 30 km com o piloto pendurado no retrovisor da carreta chocam e fazem refletir sobre a violência no trânsito.

Sandra sofreu traumatismo craniano e não resistiu a duas paradas cardíacas no Hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí. O óbito foi confirmado pela família. Segundo a Polícia Civil, o motorista teve a prisão preventiva decretada pela Justiça.

O marido de Sandra, Anderson Antônio Pereira, de 49 anos, está no Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú. A expectativa é que ele receba alta na segunda-feira (8). Para sobreviver ele precisou escalar a cabine da carreta e se pendurar na porta até que o motorista parasse.

“Ao tempo em que lamentamos, os motociclistas de Mato Grosso se solidarizam com a família da vítima, repudiam a atitude irresponsável, covarde e até criminosa desse motorista, mas sem deixar de lembrar que não se trata de uma regra, pois em geral esses profissionais são respeitosos com os motociclistas. Esperamos que as autoridades intensifiquem a fiscalização das condições físicas e psicológicas desses profissionais, que trabalham muitas vezes em condições extremas e assim minimizar o número de acidentes fatais que ocorrem nas rodovias de todo o Brasil” trecho do texto enviado pelos motoclubes e motogrupos de MT.

SOBRE O ACIDENTE

O casal foi atingido por uma carreta. Eles voltavam de um passeio de moto por Campo Alegre, no Norte catarinense, quando ocorreu o acidente. Segundo Márcio Pereira, primo de Anderson, os dois estavam “curtindo um sonho” com a motocicleta adquirida há quase dois meses.

De acordo com a Polícia Militar (PM) e a Rodoviária Federal (PRF), o motorista da carreta, de 36 anos, com placas de Taquara (RS), partiu de São Paulo e seguia com destino o Rio Grande do Sul. Ele não prestou socorro às vítimas após a colisão. Ele foi preso em flagrante e estaria sob efeito de drogas.

A moto ficou engatada no para-choque da carreta e foi arrastada pela rodovia. Anderson ficou no motocicleta e escalou a carreta até a porta do condutor. A mulher dele ficou caída na pista.

A concessionária que administra o trecho atuou primeiramente com envio de duas ambulâncias para resgate e salvamento da passageira da motocicleta, que foi conduzida ao hospital com apoio da aeronave Arcanjo do Corpo de Bombeiros.

O caminhão parou próximo ao Morro do Boi, em Balneário Camboriú. Durante o percurso, o motorista chegou a colidir em outros carros.